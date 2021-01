6 nouveaux corps découverts à Hadrout portant à 1 194 le nombre de corps de soldats Arméniens découverts en Artsakh

6 nouveaux corps de soldats Arméniens tués dans les zones de combat à Hadrout (Artsakh) furent découverts portant à ce jour à 1 194 le nombre de corps de soldats, volontaires et civils découverts dans les zones de combats en Artsakh depuis le cessez-le-feu du 9 novembre. Les 6 nouveaux corps furent découverts dans la zone se trouvant entre Toutak et Khdzaberd dans la région de Hadrout à environ 5 km de Toutak a indiqué Hounan Tadevosyan le responsable de communication des Services de Secours de l’Artsakh.

« Les corps des soldats morts son méconnaissables, mais nous les avons identifié grâce à leur carnet militaires qu’ils portaient. Aujourd’hui les recherches se poursuivent dans les régions de Hadrout, Djabrayil et Askeran » a indiqué H. Tadevosyan.

