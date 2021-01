TUMO Box ouvre dans la ville frontalière de Berd dans la région du Tavush en Arménie

TUMO Box a ouvert ses portes dans la région frontalière de Tavush en Arménie - dans la ville de Berd, rapporte le service de presse du ministère de l’industrie des hautes technologies d’Arménie.

Il s’agit déjà de la deuxième TUMO Box ouverte en Arménie dans le cadre de la coopération entre le Tumo Center for Creative Technologies, la Banque centrale d’Arménie et Amundi-ACBA Asset Management. Le premier a été récemment lancé dans la ville de Gavar, dans la région de Gegharkunik en Arménie.

La cérémonie d’ouverture a été suivie par le ministre arménien des hautes technologies Hakob Arshakyan, le gouverneur de Tavush Hayk Chobanyan, le vice-président de la Banque centrale Nerses Yeritsyan, le directeur du Centre Tumo Marie Lou Papazian et d’autres responsables.

« Il est très important d’avoir une telle infrastructure dans les communautés. Cela donne à nos enfants des opportunités supplémentaires d’obtenir une éducation alternative, de s’informer sur les nouvelles technologies, de voir comment ces technologies changent le monde dans divers domaines, de l’agriculture à la défense », a déclaré Hakob Arshakyan.

Le gouverneur Chobanyan a énuméré trois avantages que les résidents de Tavush obtiennent grâce à Tumo. « Le premier est que le centre est un programme de développement à long terme et une opportunité de changement dans la communauté grâce à l’éducation. Le second est le développement du potentiel d’ingénierie et technologique des jeunes de Berd et duTavush en général. Le troisième est le introduction de la culture d’entreprise », a déclaré le gouverneur.

Le Centre Tumo pour les technologies créatives a été ouvert en Arménie en 2011. Il forme des personnes de 12 à 18 ans à travailler dans le domaine informatique en utilisant les technologies modernes. En 2016, le centre de technologies créatives Tumo est arrivé en tête du classement des écoles innovantes dans le monde, établi par le magazine français We Demain. Le centre a également ouvert une succursale à Paris en 2018 .