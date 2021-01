IRIS BI octroie 207000 euros de prêts et subventions en 2020

L’incubateur d’entreprises Iris (IRIS BI), créé en Arménie avec le soutien de l’UE, a déclaré aujourd’hui qu’en 2020, il avait fourni environ 66000 euros sous forme de prêts et 141000 autres euros sous forme de subventions à 44 lauréats résidents d’une série de concours. Il a également déclaré qu’en 2021, le financement augmentera.

« Surmontant tous les obstacles en 2020, l’incubateur d’entreprises IRIS, créé avec le soutien de l’UE, a prouvé qu’il est extrêmement important pour nous de transférer des connaissances et des compétences à nos résidents, ainsi que de soutenir leur développement de toutes les manières possibles pour contribuer à la croissance des entreprises en Arménie au profit de la stabilité et du développement de l’économie », a déclaré Narine Terzyan, directrice exécutive d’IRIS Business Incubator.

L’incubateur d’entreprises IRIS a été créé en 2019 par les organisations publiques « Armenian Caritas » et « Association for SME Cooperation » dans le cadre d’un programme visant à accroître la stabilité des Arméniens syriens et des résidents locaux. Le programme est financé par l’UE via le Fonds régional de réponse aux crises en Syrie, la coopération autrichienne au développement et la Croix-Rouge autrichienne.

Le financement du projet IRIS est de 3,3 millions d’euros pour soutenir à la fois les start-ups et les entreprises existantes.

L’objectif d’IRIS BI est de devenir un outil pour le développement durable des futures générations de startups et de contribuer au développement de la culture d’entreprise et de la compétitivité économique en Arménie à travers des approches innovantes. La mission de l’incubateur d’entreprises IRIS est de promouvoir l’intégration économique des Arméniens de Syrie et de la population locale, d’accroître la compétitivité de l’économie locale et de promouvoir l’innovation et l’esprit d’entreprise en Arménie.