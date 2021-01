Beeline Armenia propose l’itinérance hivernale aux EAU à 10 drams / Mo

La société de télécommunications Telecom Armenia (agissant sous le nom de Beeline) a dévoilé un plan d’itinérance favorable conçu pour ses abonnés, qui est en vigueur jusqu’au 28 février.

Selon le communiqué de presse d’une entreprise, aux Émirats arabes unis, Internet sera disponible à 10 AMD / MB.

"Un Internet abordable et de haute qualité est exactement ce que nos abonnés attendent de nous. Et bien sûr, nous avons toujours travaillé dans cette direction. Où qu’ils se trouvent, ils devraient avoir accès au réseau mondial. Et cette année, un prix sans précédent pour l’itinérance aux EAU deviendra une petite surprise du Nouvel An pour nos abonnés bien-aimés », a déclaré Hayk Yesayan, PDG de Telecom Armenia.

Le coût des appels entrants et sortants, ainsi que d’un SMS est de 250 AMD. Les prix sont valables pour les abonnés prépayés et postpayés. Les abonnés Beeline peuvent appeler gratuitement le centre de service au +374 8000 0612 depuis n’importe quel pays, selon l’entreprise.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues sur le site Web de la société à l’adresse www.beeline.am , en envoyant un message à la page Facebook officielle de Beeline Armenia, en appelant le numéro gratuit 0611 ou en visitant le bureau de vente et de service le plus proche de la société.

La société Team a été fondée par les frères Hayk et Aleksandr Yesayan après avoir quitté l’opérateur télécom Ucom plus tôt cette année. L’équipe a été enregistrée le 20 avril 2020 sous le nom d’AllNet, puis renommée TEAM OJSC et a obtenu une licence d’opérateur de télécommunications.