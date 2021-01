La Banque mondiale s’attend à une croissance de l’économie arménienne de 3,1% en 2021 après une contraction de 8% en 2020

Dans son dernier rapport phare sur les perspectives économiques mondiales, publié mardi, la Banque mondiale a prédit une croissance de 3,1% pour l’économie arménienne en 2021 et une croissance de 4,5% en 2022 après une contraction de 8% dans le Covid-19 infligé en 2020.

Dans son précédent rapport sur les perspectives économiques mondiales, publié en juin 2020, la Banque mondiale prévoyait une baisse de 5,2% de l’économie arménienne en 2020 et de 1,8% en 2021. Dans son rapport d’octobre sur le développement économique de l’Europe et de l’Asie centrale, la Banque mondiale prévoyait que l’économie arménienne se contracte de 6,3% en 2020 et croît de 4,6% en 2021.

Selon le dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, la croissance dans la sous-région du Caucase du Sud devrait atteindre 2,5% en 2021, à mesure que les chocs liés à la pandémie et au conflit se dissipent, et que le tourisme se redresse parallèlement à l’amélioration de la confiance des consommateurs et des entreprises.

L’activité devrait se développer en Azerbaïdjan au cours de la période de prévision à mesure que les prix du pétrole se stabilisent et que l’économie bénéficie des dépenses d’investissement et de reconstruction. La déclaration de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan devrait contribuer à atténuer les tensions géopolitiques dans la région.

En Asie centrale, la croissance devrait revenir à 3% en 2021, soutenue par une légère hausse des prix des produits de base et des investissements directs étrangers alors que la sous-région approfondit son intégration à l’Initiative chinoise de la route de Soie. Les prévisions de rebond ont cependant été revues à la baisse en raison de l’incertitude politique croissante en Asie centrale, en particulier en République kirghize.

La croissance en Russie, la plus grande économie de la région, ne devrait augmenter que modestement en 2021, à 2,6%, alors que le pays est aux prises avec une nouvelle accélération des infections au COVID-19. La croissance devrait être soutenue par le déploiement d’un vaccin, une hausse des prix des produits de base industriels et la poursuite des mesures de soutien.

Selon le rapport, l’économie mondiale devrait croître de 4% en 2021, en supposant qu’un déploiement initial du vaccin COVID-19 se généralise tout au long de l’année. Une reprise, cependant, sera probablement modérée, à moins que les décideurs politiques ne prennent des mesures décisives pour apprivoiser la pandémie et mettre en œuvre des réformes visant à accroître les investissements.

On estime que l’effondrement de l’activité économique mondiale en 2020 a été légèrement moins grave que prévu, principalement en raison de contractions moins profondes dans les économies avancées et d’une reprise plus robuste en Chine. En revanche, les perturbations de l’activité dans la plupart des autres pays émergents et en développement ont été plus graves que prévu.

La projection initiale de croissance du gouvernement arménien pour 2020 était de 4,8%, mais elle a ensuite été revue à la baisse à 6% puis à 7,9%. Le FMI prévoit une baisse de 7,25% du PIB de l’Arménie en 2020 et une croissance de 1% en 2021.

La prévision de croissance du gouvernement pour 2021 est de 3,2% et la projection d’inflation est de 4%