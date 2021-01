Deux manuscrits arméniens rejoignent la collection du Getty Museum.

Le premier est une feuille manuscrite du XVIIe siècle décrivant l’histoire chrétienne de l’arrivée de l’enfant Christ sur terre. La feuille faisait autrefois partie d’un livre évangélique réalisé en 1615 et illustré par le célèbre artiste arménien Mesrop de Khizan. Au début du 20e siècle, cette feuille a été retirée du livre de l’Évangile - mais maintenant ils sont réunis.

Les livres d’Évangile étaient parmi les manuscrits les plus précieux et les plus vénérés de l’Arménie médiévale ; textes sacrés, ils étaient utilisés lors des offices religieux.

La deuxième acquisition, montrée dans le reste des images, est un livre évangélique du XVIe siècle illuminé par une équipe de frères et sœurs, Ghoukas et Eghisabet. Il est très rare qu’un manuscrit arménien ait une artiste féminine nommée. Le manuscrit contient les quatre évangiles de la Bible chrétienne.

Le manuscrit est richement illustré. Il commence par 20 scènes d’une page entière de la vie du Christ et de l’Ancien Testament. En outre, il comprend des portraits d’auteurs des quatre portraits d’évangélistes, un au début de chaque évangile.