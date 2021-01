Ilham Aliyev met en garde l’Arménie

« Aucun citoyen étranger ne peut entrer dans cette zone sans notre autorisation. Aucune organisation internationale, à l’exception du Comité international de la Croix-Rouge, ne peut s’y rendre. C’est notre territoire. Le monde entier reconnaît cette région comme faisant partie intégrante de l’Azerbaïdjan » a déclaré le président azéri Ilham Aliyev évoquant les visites dans le Haut-Karabagh dans son discours lors de la réunion consacrée au bilan de l’année 2020.

« Le ministre arménien des Affaires étrangères, attention ! Si cela se répète, notre réponse sera très dure. Pour la première fois, nous les avons prévenus par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, l’avertissement sera donné différemment », a dit le chef de l’Etat azéri.

Abordant la fonction des forces de maintien de la paix, le président azerbaïdjanais a dit : « Cette fonction a été instaurée le 10 novembre. Bien qu’ils y soient désormais engagés dans une action humanitaire, tandis que la Déclaration signée le 10 novembre n’instaure pas cette fonction, nous fermons, comme on le dit, les yeux sur ce qui se passe. Pourquoi ? Car, nous comprenons que les gens y vivent, nous comprenons que maintenant l’hiver est arrivé et il fait froid. Il faut y faire des travaux pour que l’hiver ne crée pas de problèmes pour les Arméniens qui y vivent. C’est pourquoi nous l’avons permis. Maintenant, la plupart des marchandises y sont transportées via l’Azerbaïdjan, par voie ferroviaire jusqu’à Berdé. Et de là, les marchandises sont acheminées vers le Haut-Karabagh par le transport routier. Nous l’avons permis. Bien sûr, nous pouvions ne pas le permettre. »