L’Arménie et l’Artsakh soulignent la nécessité d’un retrait immédiat des combattants terroristes de la zone de conflit du Karabakh

Lors d’une visite de travail en Artsakh, le ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Aivazian, s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh, Davit Babayan.

Au cours de la réunion, les ministres des Affaires étrangères ont discuté de la situation en Artsakh et de la zone de conflit créée à la suite de l’agression armée du 27 septembre par l’Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie et de l’implication de combattants terroristes étrangers ainsi que des moyens diplomatiques pour la surmonter.

Dans ce contexte, David Babayan a noté que la reconnaissance internationale de la République d’Artsakh, l’expansion de sa coopération internationale et le règlement pacifique et politique du conflit Azerbaïdjan-Karabakh dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE sur la base de la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple d’Artsakh demeure une priorité de la politique étrangère de la République d’Artsakh.

David Babayan a également souligné la nécessité de mettre fin à l’occupation militaire d’une grande partie du territoire de l’Artsakh par les forces armées azerbaïdjanaises, de restaurer l’intégrité territoriale de la république et de créer les conditions du retour de la population déplacée d’Artsakh dans leurs foyers.

Les ministres ont également échangé des vues sur les mesures prises pour surmonter la crise humanitaire créée par l’agression azerbaïdjanaise et turque et ont noté la nécessité de l’implication d’organisations internationales spécialisées pour garantir des solutions globales. Dans ce contexte, les interlocuteurs ont souligné la nécessité de récupérer les corps des territoires sous contrôle de l’Azerbaïdjan et la libération anticipée des prisonniers de guerre et des otages sans conditions préalables, qui est une exigence du droit international humanitaire et découle des obligations assumées par la partie azerbaïdjanaise dans la déclaration signée le 9 novembre.

La nécessité de retirer immédiatement les combattants terroristes étrangers de la zone de conflit a également été soulignée.

Au cours de la réunion, les ministres des Affaires étrangères ont signé un plan de consultations pour 2021 entre les ministères des Affaires étrangères de la République d’Arménie et de la République d’Artsakh.

En outre, la réunion s’est poursuivie dans un format élargi avec la participation des hauts fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères de la République d’Artsakh, au cours de laquelle un large éventail de questions liées à l’interaction des départements compétents des deux ministères a été débattu.