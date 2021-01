La Turquie arrête deux anciens fonctionnaires pour le meurtre de Hrant Dink

Un tribunal d’Istanbul a ordonné mercredi que deux anciens agents des services de renseignement soient placés en détention provisoire pour le meurtre en 2007 de l’éminent journaliste arméno-turc Hrant Dink, selon les médias turcs.

Le tribunal pénal n ° 14 d’Istanbul a rendu une ordonnance interlocutoire et a déclaré les anciens fonctionnaires Volkan Sahin et Veysal Sahin coupables d’avoir connu à l’avance le meurtre de Hrant Dink.

Hrant Dink, alors rédacteur en chef du journal arméno-turc Agos, a été tué devant son bureau le 19 janvier 2007.

Hrant Dink, 52 ans, s’est fréquemment exprimé sur le génocide arménien et les droits des Arméniens en Turquie, et il a été poursuivi à plusieurs reprises pour « dénigrement de la Turquie » et « insulte à l’identité turque ».

Un jeune sans emploi de 17 ans, Ogun Samast, a avoué le meurtre et a été condamné à près de 23 ans de prison en 2011.

Une enquête sur le meurtre a révélé que les forces de sécurité étaient au courant d’un complot visant à tuer Hrant Dink, mais n’ont pas agi.

La prochaine audience de l’affaire aura lieu le 8 janvier.