Texas Longhorns nomme Steve Sarkissian entraîneur de football en chef

L’Université du Texas à Austin a nommé Steve Sarkisian, actuellement coordinateur offensif de l’Alabama Crimson Tide, entraîneur-chef de l’équipe de football de Longhorn. Il remplace Tom Herman, qui a été libéré samedi, rapporte Texas Sports .

Steve Sarkisian a de solides antécédents en tant que coordinateur offensif et entraîneur-chef dans le football universitaire de division I et la NFL. Il apporte également au programme de football Longhorn une vaste expérience en tant qu’entraîneur dans les matchs de conférence et de championnat national et en développant les meilleurs talents, y compris trois finalistes du trophée Heisman.

« Le 4 janvier 2006, j’étais l’entraîneur du quart-arrière de l’USC lorsque nous avons joué au Texas dans ce célèbre match de championnat national. Il y a toujours eu quelque chose de spécial dans le football de Longhorn, son histoire et ses traditions - pas seulement ce jour-là - et je n’aurais jamais pu imaginer que 15 ans plus tard, je rejoindrais les Longhorns en tant qu’entraîneur-chef », a commenté Steve Sarkisian. « C’est une occasion unique et convaincante de mener ce programme légendaire au niveau supérieur, en concourant une fois de plus parmi les meilleurs du football universitaire. »

Steve Sarkisian a été nommé cette semaine le lauréat du prix Broyles, décerné au meilleur entraîneur adjoint de football universitaire, car il a aidé à diriger le Crimson Tide pour concourir pour le championnat national 2020.