Erevan répond aux critiques et menaces de Bakou après la visite du ministre arménien des affaires étrangères à Stepanakert

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, capitalisant sur sa victoire sur les forces armées arméniennes le 9 novembre après 44 jours de guerre, n’en démord pas : le Haut-Karabagh ne doit sa survie en tant qu’entité arménienne qu’à la protection des forces de paix russes qui s’y sont déployées au lendemain de l’accord de cessez-le-feu russo-arméno-azéri, et devraient y rester au moins 5 ans conformément aux termes de cet accord, mais il est partie intégrante de l’Azerbaïdjan, qui en a d’ailleurs occupé une partie, Chouchi et le district de Hadrout, au sud, à la faveur des combats. Autant dire que si avant la guerre, le régime de Bakou avait déjà établi une liste noire, longue de plus d’un millier de noms de personnalités, arméniennes ou étrangères, « coupables » de s’être rendues dans le Haut Karabagh sans l’aval de l’Azerbaïdjan et passibles pour cela de poursuites judiciaires, il se montre plus intransigeant encore et entend régenter les échanges entre l’Arménie et l’Artsakh, qui ne sont désormais plus possibles que par le « corridor de Latchine », sous surveillance des forces russes. Affichant la morgue d’un chef de guerre victorieux, Aliev n’a pas manqué de le rappeler le 7 janvier, après la visite à Stepanakert en début de semaine du ministre des affaires étrangères d’Arménie Ara Ayvazian, qui s’était entretenu avec de hauts responsables du Karabagh. Dans une allocution télévisée, le président Ilham Aliyev a condamné cette visite comme une “provocation” et en a profité pour agiter la menace de nouvelles opérations militaires, en soulignant que le Karabagh était un territoire azéri et qu’il fallait donc en passer par les autorités de Bakou pour s’y rendre. Avant les déclarations télévisées d’Aliev, le ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères avait affirmé que le voyage d’A. Ayvazian constituait une violation de l’accord de cessez-le-feu sous médiation russe qui avait mis fin aux hostilités au Karabagh et dans les districts environnants le 10 novembre.

La porte-parole du ministère arménien des affaires étrangères, Anna Naghdalian, n’a pas tardé à réagir à ces allégations qu’elles a jugées “dénuées de tout fondement”. Dans des commentaires ecrits adressés à l’agence de presse Interfax, A. Naghdalian a souligné que l’accord de cessez-le-feu “ne stipule aucune sorte de restrictions concernant les contacts entre l’Arménie et le Karabagh à quelque niveau que ce soit”, non plus d’ailleurs, qu’il ne précise le statut du Karabagh, a-t-elle ajouté. A.Naghdalian a indiqué que c’était Bakou qui violait un des termes clé de l’accord de cessez-le-feu en refusant de libérer des dizaines de soldats arméniens et de civils capturés durant la guerre, voire après. L’Arménie estime qu’au moins 120 soldats arméniens sont encore aux mains des Azéris, qui ont admis pour leur part dernièrement n’en détenir que 5, tout en précisant que les prisonniers arméniens seraient considérés non comme des prisonniers de guerre, dont le statut est régi par les conventions internationales afférentes, mais comme des « terroristes ». L’accord arraché par le président russe Vladimir Poutine prévoit notamment l’échange de tous les prisonniers de guerre et de civils détenus par les parties en conflit. A ce jour, seuls 54 Arméniens ont été libérés et ont pu regagner leurs foyers. Un haut responsable de l’Azerbaïdjan avait déclaré lundi que son pays ne détenait plus que deux prisonniers de guerre arméniens et trois civils. Siranush Sahakian, une juriste représentant une organisation de défense des droits de l’homme basée à Erevan et spécialisée dans la question des prisonniers, a récusé de telles allégations. Répondant mercredi aux journalistes du service arménien de RFE/RL. SSahakian a indiqué que la partie arménienne détenait des preuves selon lesquelles au moins 120 Arméniens seraient maintenus prisonniers en Azerbaïdjan. La responsable du service de presse du premier ministre arménien Nikol Pachinian, Mane Gevorgian, a de son côté mis en garde jeudi sur les incidences du refus persistant de Bakou de libérer ces prisonniers ; elle a indiqué que cela risquerait notamment de compromettre la mise en œuvre d’autres éléments clé de l’accord de cessez-le-feu, à savoir l’ouverture de la frontière arméno-azérie au transit des marchandises et des passagers. L’accord engage en effet Erevan à ouvrir un corridor de transport entre l’enclave azérie du Nakhitchevan et le reste de l’Azerbaïjan, qui longerait le fleuve Araxe marquant la frontière entre le Sud de l’Arménie et l’Iran. M.Gevorgian a ajouté concernant cette question sensible qui a suscité beaucoup de critiques en Arménie,m que contrairement à ce qu’a pu déclaré Aliyev, il n’aurait pas vocation à devenir un « corridor » permanent. Elle a aussi souligné que Bakou devait permettre, de son côté, à l’Arménie d’utiliser le territoire de l’Azerbaïjan pour le transit des marchandises vers la Russie et l’Iran.