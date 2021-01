Un Noël en musique, sacrée, à Stepanakert

S’il est vrai que la musique adoucit les mœurs, la population de l’Artsakh, qui sort de six semaines d’une guerre sanglante qui a remis en cause sa survie même en a bien besoin… L’Orchestre symphonique d’Etat d’Arménie (dirigé par Serguey Smbatyan), les chœurs de l’Orchestre de l’Artsakh (dirigés par Nina Grigoryan) et la soprano Siranush Gasparyan ont donné un récital le jour de Noël, le 6 janvier, sur le parvis de la cathédrale de la Sainte Mère de Dieu à Stepanakert. Le concert, donné devant la plus grande église de la capitale du Haut Karabagh, qui avait été inaugurée il y a moins de deux ans et avait été (...)