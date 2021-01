Selon Aliev des travaux sont en cours pour l’ouverture du couloir du Nakhitchevan vers l’Azerbaïdjan traversant l’Arménie

Le président azéri Ilham Ali a déclaré que des travaux sont en cours pour l’ouverture du couloir routier du Nakhitchevan vers l’Azerbaïdjan en passant par le sud de l’Arménie. Il a ajouté que la Russie, ainsi que la Turquie, l’Arménie et l’Iran, pourront utiliser le nouveau couloir de transport.

« Je ne veux pas précéder les événements, mais l’ouverture de ce couloir est prévue par l’annonce signée dans la nuit du 10 novembre. Par conséquent, le corridor sera définitivement ouvert, ce qui ouvrira de nouvelles opportunités dans la région. L’Azerbaïdjan, la Turquie, la Russie, l’Arménie et l’Iran emprunteront cette route qui sera d’une grande importance pour la coopération multilatérale » a déclaré Aliev lors d’une vidéoconférence a rapporté RIA Novosti.

Auparavant, Aliev avait annoncé qu’il avait proposé de créer un couloir reliant le Nakhitchevan à l’ouest de l’Azerbaïdjan, auquel, selon lui, les présidents russe et turc Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont répondu positivement. Selon Aliev cela permettra de débloquer le Nakhitchevan, et une nouvelle route de transport sera créée.

Krikor Amirzayan