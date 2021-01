Au minimum 15 soldats Arméniens seraient morts après le cessez-le-feu du 9 novembre en Artsakh selon Karen Vrtanesyan

Après les accords du cessez-le-feu du 9 novembre au Haut-Karabagh, au minimum 15 soldats Arméniens furent tués a indiqué Karen Vrtanesyan le coordinateur du site Razminfo.am spécialisé dans les informations militaires en Arménie et en Artsakh ainsi que dans la région du Sud-Caucase.

K. Vrtanesyan affirme que « officiellement ces chiffres n’ont pas été communiqués (…) et firent l’objet de nombreuses désinformations ». Mais il maintient la fiabilité de ses chiffres. Par ailleurs « je ne parle pas des 70 à 80 voir plus de prisonniers Arméniens détenus par les Azéris après le cessez-le-feu du 9 novembre » dit-il.

Krikor Amirzayan