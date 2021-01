Les Azéris corrompus organiseraient le vol des butins de guerre pillés des villages de Martouni et de la ville de Hadrout

Le bloggeur azéri Habib Mountazir opposant au régime d’Aliev et co-fondateur de Meydan TV a affirmé que depuis plusieurs semaines des villages occupés autour de Martouni et de Hadrout (Haut-Karabagh), les Azéris déplacent de nombreuses bêtes à corne (vaches) et des tonnes de blé appartenant aux Arméniens. Le pillage de ces bêtes et céréales est organisé selon H. Mounazir par les autorités locales aidées par la police et ces bêtes et céréales sont vendues aux citoyens sur internet et parfois dans de petits commerces. « Si le Service de Sécurité nationale, le procureur général et le tribunal militaire ne collaborent pas avec ces pilleurs, ils devraient très vite s’intéresser à ce commerce illégal et arrêter les fautifs » écrit le bloggeur et journaliste azéri. Et d’ajouter « les soldats Azéris ne se sont pas sacrifiés afin que les généraux, les chefs de la police et les maires volent et revendent ces éléments à leurs soldats et citoyens ».

Krikor Amirzayan