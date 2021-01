L’Azerbaïdjan affirme contrôler l’aéroport de Kapan au sud de l’Arménie avec une vidéo, mais l’aéroport est bien situé en Arménie

sud de l’Arménie à la frontière arméno-iranienne est sous leur contrôle. On distingue dans la vidéo quelques soldats Azéris hissant le drapeau azéri et à quelques centaines de mètres plus bas ce qui pourrait être l’aéroport de Kapan. Mais cette position azérie n’est pas en Arménie car justement la frontière en arméno-azérie est tout proche de l’aéroport de Kapan mais cet aéroport est bien situé en Arménie. Mais si les positions militaires azéries dominent cet aéroport, où sont passés les soldats Arméniens ou les garde-frontières arméno-russes que le gouverneur du Syunik évoque régulièrement ?

Gevorg Parosyan le maire de Kapan vient de confirmer à Tert.am que les soldats Azéris ont installé des tentes et des drapeaux près de l’aéroport depuis plusieurs semaines déjà. A la question de savoir si l’aéroport de Kapan pouvait en toute sécurité fonctionner, le maire a répondu qu’il était trop tôt pour répondre à cette question. Mais il a affirmé qu’aucun coup de feu n’a été tiré jusqu’à présent.

Vidéo diffusée sur le site Yerkir.am.

Krikor Amirzayan