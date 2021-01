Le président-dictateur Azéri Ilham Aliev n’est pas content de la visite au Haut-Karabagh du ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan. « Les visites des officiels de la République d’Arménie en Artsakh déstabilisent le règlement des relations » a confié Aliev à l’agence de presse russe TASS.

Et sous forme de nouvelle menace, le dictateur de Bakou met en garde l’Arménie en affirmant « Qu’ils noublient pas la guerre. Ces destinations doivent prendre fin. Nous prévenons, si de telles opérations de déstabilisation se réalisent encore, l’Arménie regrettera encore plus ! » Une menace claire contre l’Arménie…

Aliev a affirmé que la stabilisation au Haut-Karabagh se réalise par l’intermédiaire de la Russie. Et il ne comprend pas la visite d’un diplomate arménien à Stepanakert. « De telles visites doivent prendre fin » dicte le dictateur avec l’arrogance qu’on lui connaissait et qui est à son sommet depuis la victoire des troupes turco-azéro-djihadistes au Haut-Karabagh.

Pire encore, il menace directement en affirmant « Aucun étranger, aucun représentant d’une organisation internationale, excepté le Comité de la Croix Rouge internationale, ne peut se rendre au Haut-Karabagh sans l’autorisation de l’Azerbaïdjan ». En promettant « une réponse sévère à tous ceux qui s’y rendent sans notre autorisation ». Ainsi pour Bakou le statut de la République de l’Artsakh est dans l’intégration à l’Azerbaïdjan…

Krikor Amirzayan