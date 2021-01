Grâce à Amnésie Internationale a été organisé le 26 décembre un show caritatif « Children of Artsakh », pour venir en aide aux 28 000 enfants arméniens déplacés/déscolarisés/voire orphelins suite à la guerre survenue dans le Caucase.

Plus de 60 artistes français et internationaux ont participé à ce concert online diffusé en direct sur Facebook et qui a réuni plusieurs milliers de personnes, permettant de récolter à ce jour plus de 45 000 euros.

Le show est désormais disponible en replay sur Youtube et 6play. La soirée, présentée par Ophélie Meunier, a accueilli Yael Naim, Patrick Fiori, Yarol Poupaud, Gaël Faye & Guillaume Poncelet, Flo Delavega, Stéfi Celma, Cocoon, mais aussi le mentaliste Viktor Vincent, le réalisateur canadien Atom Egoyan, et bien d’autres encore.

Il est également encore temps de faire sur le site www.amnesieinternationale.com pour aider cette jeunesse à se reconstruire dans la dignité. La collecte sera définitivement clôturée le lundi 11 janvier. Les fonds seront partagés entre 3 organismes : l’ONG américaine Children of Armenia Fund (COAF), le Fonds Arménien de France et Altitude 5165. L’objectif à court terme est de subvenir aux besoins d’urgence des enfants réfugiés et leurs parents (chauffage, vêtements chauds, nourriture, logement décent...), l’hiver étant souvent très rude en Arménie.