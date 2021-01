Marseille célèbre la Sainte Nativité et l’Épiphanie

Immuablement, depuis l’an 301 après J.C, malgré les guerres, les conquêtes et autres génocides, le peuple arménien fidèle à sa foi chrétienne et à son Église apostolique, célèbre dans la ferveur et le partage la fête de la Sainte Nativité et l’Épiphanie le 6 janvier.



Premier État chrétien au monde grâce aux apôtres Thadée, Barthélemy et Simon, les Arméniens orthodoxes apostoliques honorent cette date, jour de la naissance de Jésus, partout dans le monde où ils ont bâti et bâtissent avec fierté cathédrales et églises.

Ces édifices, souvent construits à bout de bras par les premiers rescapés du génocide, témoignent après plus d’un siècle, de l’intégration exemplaire de ce peuple et la volonté farouche de vivre malgré les tentatives d’anéantissement par les Turcs.



Marseille, la cité phocéenne qui a accueilli en 1915 les premiers survivants en terre de France, témoigne avec sa Cathédrale et ses cinq églises apostoliques, ses églises évangéliques et catholiques arméniennes, de la place et l’importance de la communauté arménienne qui représente environ 10% des 868 497 habitants récemment recensés.



Ce mercredi 6 janvier 2021, malgré des températures négatives, c’est sous un ciel azur et un soleil d’hiver réconfortant que de très nombreux fidèles avaient pris place dans leurs « maisons communes » situées dans différents quartiers de la ville pour prier et communier ensemble.

En la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs située sur l’avenue du Prado, c’est le Père Aram Ghazaryan, prêtre paroissial, qui a célébré la Messe solennelle de la Sainte Nativité et la bénédiction de l’eau, comme dans toutes les autres églises apostoliques arméniennes.

Il a transmis aux nombreux fidèles le message de bénédiction de Sa Sainteté Karékine II Catholicos de tous les Arméniens.



La Messe était chantée avec piété et dévotion par la Chorale Sahak- Mesrop portée par les voix des cantatrices Varduhi et Naira Abrahamyan, sous la direction du maestro Khatchig Yilmazian.

A Beaumont, surnommée la « Petite Arménie », c’est en l’Église apostolique arménienne Saint-Grégoire l’Illuminateur que le Père Archen Movsesyan et Gilbert Derderian, président du Conseil paroissial, ont accueilli les fidèles pour la Sainte Messe chantée par la Chorale de la paroisse et Anahit Karapetyan.

Les nombreux diacres et jeunes scribes avaient pris place autour de l’autel pour cette cérémonie riche de ferveur.

Dans le vieux quartier arménien de St Loup, c’est le Père Komitas Tigranyan qui a célébré la Messe de la Sainte Nativité et la Cérémonie de la bénédictine de l’eau.

Garo Hovsepian, président du Conseil paroissial, saluait chaleureusement les fidèles qui prenaient place dans leur église en respectant les marquages de distanciations physiques.



À St Antoine en l’Église apostolique arménienne St Tatéos et St Barthélemy, ainsi qu’à Saint-Jérôme en l’Église apostolique arménienne St Mesrop, autres quartiers historiques arméniens, ce sont respectivement le Père Dertad Bazikyan et le Père Garnik Karapetyan qui ont célébré avec leurs nombreux fidèles les Saintes Cérémonies sous les voix des chorales paroissiales.

Dimanche 10 janvier, sera célébrée à 15 Heures en l’Église apostolique arménienne St Garabed, dans le quartier de campagne Frèze, la Sainte Messe de la Nativité et de l’Épiphanie.

C’est le Père Garnik Karapetyan qui aura l’honneur de cette célébration dans la première Église apostolique arménienne construite en France et consacrée le 23 décembre 1928 par Mgr Krikoris Balakian.

Une collation sera offerte après la cérémonie.



Depuis les événements tragiques en Artsakh, les églises arméniennes ont assumé pleinement leur rôle dans la cohésion de la diaspora et sont devenues des centres névralgiques pour réceptionner l’aide humanitaire massive pour l’Arménie et l’Artsakh.

C’est grâce à la bienveillance et à l’engagement des Conseils paroissiaux et des nombreux bénévoles que ce pont humanitaire a été mis en œuvre.

Dans son histoire millénaire, le peuple arménien s’est toujours reconstruit autour de sa foi et dans ses églises, lieux de prières et de vie.

Alain Sarkissian