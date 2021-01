Taxes sur le numérique : Washington menace de représailles Inde, Italie et Turquie

Washington a estimé mercredi que les taxes sur le numérique mises en place par l’Inde, l’Italie et la Turquie, pénalisaient les entreprises américaines, et averti que les Etats-Unis se réservaient donc le droit de répliquer. Les autorités américaines n’ont toutefois pas annoncé de mesure de représailles dans l’immédiat. Chacune de ces taxations « est discriminatoire à l’égard des entreprises américaines, est incompatible avec les principes de fiscalité internationale en vigueur, et restreint le commerce américain », déplore le représentant américain au Commerce (USTR) dans un communiqué publié (...)