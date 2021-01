Grigor Meliksetyan le gardien de Gandzasar Kapan quitte le club

Grigor Meliksetyan le gardien de but de Gandzasar Kapan qui était au club depuis 6 ans a quitté le club. G. Meliksetyan a remercié les dirigeants de Gandzasar Kapan, ses coéquipiers et tout le personnel du club. Il affirmé que les années passées à Gandzasar Kapan étaient les plus belles années de sa carrière professionnelle. Nous ne savons vers quel club part Grigor Meliksetyan. A moins qu’il arrête sa carrière pour se diriger vers une autre voie.

Krikor Amirzayan