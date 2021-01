L’Azerbaïdjan détiendrait au minimum 120 prisonniers de guerre Arméniens

Selon Siranouch Sahakyan, une avocate défendant les droits des prisonniers de guerre Arméniens, il y aurait actuellement au minimum 120 prisonniers de guerre Arméniens détenus en Azerbaïdjan. Elle a précisé que ces chiffres sont issus des diverses informations confirmées.

« Ces chiffres sont confirmées non pas par les autorités azéries, mais nous avons les preuves et nous pouvons les soumettre aux institutions internationales » dit Siranouch Sahakyan dans une interview à Radio Liberté (Azadoutioun). La veille l’Azerbaïdjan avait déclaré détenir au total 5 prisonniers Arménien et une partie de ceux faits prisonniers en décembre sont considérés comme des terroristes…

Où sont alors passés les prisonniers de guerre Arméniens détenus par l’Azerbaïdjan ?

Krikor Amirzayan