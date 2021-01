Dédicace du livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » samedi 9 janvier à Clamart

Corinne et Richard Zarzavatdjian dédicaceront leur livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » à la librairie Mémoire 7 à Clamart samedi 9 janvier à partir de 15h30.

Le livre de Corinne et Richard Zarzavatdjian dont les droits d’auteurs sont reversés au Fonds Arménie au profit des réfugiés de l’Artsakh connait un très vif succès. A tel point que son éditeur Gründ va procéder à sa réédition. Le livre bénéficie également d’une couverture médiatique nationale.

Krikor Amirzayan