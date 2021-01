Le message du Catholicos à l’occasion de la fête de la Nativité

Le Catholicos de tous les Arméniens a adressé un message à l’occasion de la Fête de la Sainte Nativité et de l’Epiphanie, en la cathédrale Saint-Grégoire l’Illuminateur d’Erevan. Voici la traduction de ce qu’il a dit :

’’Fils et filles bien-aimés de la patrie et de la diaspora,

En la fête de la Nativité et de l’Épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans un esprit de prière, unis dans nos saintes églises, nous bénissons le Sauveur nouveau-né. En ce jour béni de Noël, la vraie Lumière émanait de la crèche de Bethléem pour éclairer les âmes de l’humanité. « La vraie lumière, qui éclaire tout le monde, venait (...)