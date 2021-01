L’année 2020 a été éprouvante pour le monde entier et particulièrement dramatique pour le peuple arménien. Covid-19, explosion à Beyrouth, guerre en Artsakh, crise des réfugiés, se sont tragiquement succédé. A chaque fois, dès les premières heures, grâce à vos dons, le Fonds Arménien, a mis en place des actions concrètes pour répondre à ces situations d’urgence.

Avril 2020 - Covid-19 en Arménie

Fournitures de médicaments et d’équipements médicaux (concentrateurs d’oxygène, etc.) pour lutter contre la pandémie en Arménie et en Artsakh et réponses aux problèmes sociaux liés à la crise sanitaire.

Août 2020 - Explosion à Beyrouth

Aides financières versées aux écoles arméniennes du pays via les trois Eglises arméniennes du Liban.

Septembre 2020 - Guerre en Artsakh

Aide humanitaire d’urgence aux forces armées et aux populations civiles : équipement des abris, fourniture de groupes électrogènes, de matériel informatique et de télécommunication, de véhicules de transport de civils et d’ambulances, achat de produits et d’équipements médicaux destinés au soin des blessés et à leur transport, envoi de 4 avions d’aides humanitaires, etc.

Depuis novembre 2020 - en Arménie et en Artsakh

Distribution de colis alimentaires à des milliers de réfugiés, aide sociale aux personnes déplacées d’Artsakh, aux familles qui comptent des personnes handicapées, décédées ou disparues, aux foyers qui hébergent en Arménie une famille déplacée. Aide au retour : compensation aux personnes dont les maisons ont subi des dégâts, reconstruction des habitations et infrastructures, prise en charge pendant un an des frais d’eau, de gaz et d’électricité en Artsakh, etc.

En ce 6 janvier 2021, jour de célébration du Noël arménien, toute l’équipe du Fonds Arménien de France vous remercie chaleureusement pour votre soutien et vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, durant laquelle, plus que jamais, l’Artsakh et l’Arménie auront besoin de nous, à leurs côtés, pour un avenir meilleur.