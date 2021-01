Le cinquième avion avec l’aide humanitaire de la France arrive à Erevan

Le 5 janvier, le 5e avion transportant l’aide humanitaire est arrivé de France en Arménie, informe la Fondation Aznavour.

La Fondation Aznavour exprime sa gratitude à toutes les organisations, parties et individus impliqués qui ont participé à sa collecte et à son transfert.

Une fois l’aide arrivée au Centre Aznavour, l’équipe commencera sa distribution entre les organisations qui travaillent avec la population touchée de l’Artsakh.

Cet avion a été initié par Youri et Denis Djorkaeff et fourni par le gouvernement français. Youri Djorkaeff et un groupe de médecins français sont venus en Arménie pour poursuivre la mission humanitaire et soutenir les Arméniens touchés par la guerre en Artsakh.