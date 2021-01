Concert de musique spirituelle à Stepanakert

L’Orchestre Symphonique d’État d’Arménie (chef d’orchestre Sergey Smbatyan), le Chœur de chambre d’État d’Artsakh (chef d’orchestre Nina Grigoryan) et la soprano Siranush Gasparyan ont donné un concert dans la cour de la cathédrale Mère de la Mère de Dieu à Stepanakert le jour de Noël.

Le concert était organisé par le Yerazank Development Fund en coopération avec le diocèse d’Artsakh de l’Église apostolique arménienne et la municipalité de Stepanakert.

Le primat du diocèse d’Artsakh de l’Église apostolique arménienne, Mgr Pargev Martirosyan, a félicité les personnes présentes à Noël et a déclaré : « Je vous souhaite une année paisible. Que l’enfant Jésus, le Roi de la paix, nous accorde à tous la paix, que nous vivions tous dans l’espérance, à la lumière de Noël. Et laissez cette lumière nous conduire vers le futur dans lequel nous croyons, que nous construirons avec vous, avec foi, amour et, surtout, avec un esprit uni ».



Le directeur artistique de l’Orchestre symphonique d’État d’Arménie, le chef principal Sergey Smbatyan, a mentionné que la musique a le pouvoir de donner vie aux gens. « Il y a des projets, il y a des idées qui sont nécessaires, elles changent l’atmosphère. L’espoir et les attentes des gens pour l’avenir doivent renaître. Telle est l’idéologie de ce programme de concert".

Le concert a présenté des œuvres de Barsegh Kanachyan, Komitas, Arno Babajanyan, Johann Sebastian Bach et d’autres.