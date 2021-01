Entretien entre Nikol Pachinian et Emmanuel Macron

Le Premier ministre Nikol Pachinian a eu un entretien téléphonique hier avec le président de la République française, Emmanuel Macron.

Les deux hommes d’Etat ont évoqué la situation humanitaire causée par l’agression de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, ainsi que les défis rencontrés depuis.

Le Premier ministre a remercié le président de la France pour son attention et son soutien pendant les journées difficiles pour le peuple arménien.

Le Premier ministre Nikol Pachinian et Emmanuel Macron ont également discuté d’un certain nombre de questions liées à l’agenda des relations arméno-françaises et au développement de la coopération économique.