La sécurité sur 21 km de la route Goris-Kapan est assurée par les garde-frontières russes et arméniens

Le ministère arménien de la Défense a indiqué que l’Armée arménienne et les garde-frontière arméniens et russes contrôlent fermement les frontières de l’Arménie et demandé à la population de ne pas se soumettre aux rumeurs.

Sur la route entre Goris et Kapan dans la région de Syunik au sud de l’Arménie, sur 21 km qui passent près des positions azéries qui peuvent être source de conflits, la sécurité du trafic routier est assurée par les forces russes garde-frontière ainsi que les forces arméniennes. Les Russes ayant installé des points de contrôle assurant la sécurité du passage. En direction du village de Vorotan à frontière de l’Azerbaïdjan les forces arméniennes garde-frontière sécurisent le village et ses environs. Au cours des derniers jours, peu d’incidents furent enregistrés.

Krikor Amirzayan