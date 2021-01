Youri Djorkaeff passe le jour de Noël avec les enfants d’Artsakh

L’ambassadeur de bonne volonté pour l’Arménie, le footballeur franco-arménien de renommée mondiale Youri Djorkaeff, la vice-ministre de l’Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports Karen Giloyan et le commissaire en chef aux affaires de la diaspora Zareh Sinanyan ont accueilli aujourd’hui un groupe d’enfants d’Artsakh à la société SoftConstruct.

Les enfants ont passé un moment intéressant et ont reçu des tablettes en cadeau pour rendre leur apprentissage à distance plus efficace.

L’ancien international français, champion de la parole et d’Europe a parlé aux enfants de l’importance de l’éducation, soulignant que c’était l’arme la plus puissante, et notant qu’une société éduquée est la garantie d’un État fort.

Les employés de la société SoftConstruct ont présenté un certain nombre de solutions informatiques innovantes aux enfants. Dans le même temps, un accord a été conclu pour aider les personnes intéressées par les technologies informatiques à choisir une profession.