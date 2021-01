Erévan est l’une des 21 destinations de l’année 2021 que Ryanair propose de visiter

De nombreux projets de visites touristiques ont été annulés en 2020 pour cause de l’épidémie du coronavirus. Mais la compagnie aérienne irlandais Ryanair élabore déjà les destinations pour l’année 2021. Et parmi les 21 destinations-phares programmées pour 2021, Ryanair propose aux touristes, la visite de l’Arménie.

« L’Arménie est à la frontière de l’Europe orientale et de l’Asie et l’un des points de développements du tourisme où chacun pourra trouver son intérêt dans les paysages, la culture intéressante, les sports extrêmes, la bonne cuisine arménienne. La capitale Erévan a une histoire ancienne, construite avec des pierres volcaniques de nombreuses couleurs, elle est surnommée « la ville rose ». Si vous désirez étendre votre carte de tourisme, la visite d’Erévan pourrait devenir une destination exceptionnelle qui vous est indispensable en 2021 » indique le communiqué de Ryanair.

Ryanair avait débuté ses vols vers Erévan en janvier 2020, mais très vite ces vols furent arrêtés en raison de l’épidémie du coronavirus.

Krikor Amirzayan