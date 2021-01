Entretien téléphonique aujourd’hui entre Emmanuel Macron et Nikol Pachinian

Aujourd’hui, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a réalisé un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron.

Le sujet du Haut-Karabagh fut évoqué entre Nikol Pachinian et Emmanuel Macron ainsi que les problèmes humanitaires suite à la guerre en Artsakh. Le Premier ministre arménien a remercié au président français de l’aide humanitaire apportée par la France au peuple de l’Artsakh dans les moments difficiles. Nikol Pachinian et Emmanuel Macron ont analysé les relations arméno-françaises et des perspectives de développement des échanges économiques entre la France et l’Arménie.

Krikor Amirzayan