Henrikh Mkhitaryan marque son 8e but de la saison en championnat d’Italie lors du match Crotone-AS Rome (1-3)

Henrikh Mkhitaryan marque son 8 e but de la saison en championnat d’Italie lors du match Crotone- AS Rome (1-3)

Lors de la 16e journée du championnat d’Italie, l’international arménien Henrikh Mkhitaryan vient de marquer et de réaliser une passe décisive. Dans le match Crotone-AS Rome-Crotone (1-3) cet après-midi, Henri Mkhitaryan a réalisé à la 8e minute du match une passe décisive sur le but de Boris Mayoral. L’Arménie marqua un but sur penalty à la 33e minute. Son 8e but de la saison en Série A. Henrikh Mkhitaryan qui fit un très bon match fut remplacé à la 63e minute. Rome consolide sa place de 3e du championnat italien. Le 10 janvier l’AS Rome affrontera l’Inter de Milan.

Krikor Amirzayan

https://player.streamkora.com/player/html/RO58LYLqq7AQ1?popup=fromblocked&autoplay=1