Le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan a participé à la messe de la Sainte-Nativité au monastère de Gandzasar

Arayik Harutyunyan a participé ce matin en compagnie de sa famille à la messe de la Sainte-Nativité au monastère de Gandzasar, l’un des lieux les plus emblématiques et les plus anciens du christianisme arménien en territoire de l’Artsakh. Le bureau de la présidence de l’Artsakh qui donne cette information diffuse également quelques photos de cette présence d’Arayik Harutyunyan au complexe monastique de Gandzasar près du village de Vank (Artsakh).

Krikor Amirzayan