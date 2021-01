4 corps de soldats Arméniens découverts à Mataghis (Artsakh) mardi, le nombre total de corps découverts est désormais de 1 188

Lors des recherches de soldats Arméniens disparus dans les zones de guerre en Artsakh -aujourd’hui occupées par l’Azerbaïdjan- en direction de Mataghis au nord-est de l’Artsakh, furent découverts les corps de 4 soldats Arméniens mardi. L’information fut communiquée par Hounan Tadevosyan le responsable de presse du ministère des Situations d’urgence de la République de l’Artsakh. « Le 5 janvier en direction de Mataghis furent découverts les corps de 4 soldats. Aujourd’hui les recherches continuent en direction de Talish et Mataghis » a indiqué H. Tadevosyan mercredi. D’autres équipes continuent également les recherches des corps de disparus en direction de Hadrout et Fizouli. En date du 5 janvier depuis le cessez-le-feu, 1 188 corps de soldats, volontaires et civils Arméniens avaient été découverts dans les zones des combats en Artsakh.

Krikor Amirzayan