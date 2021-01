Message de Henrikh Mkhitaryan à l’occasion de Noël : nos cœurs sont lourds…

Henrikh Mkhitaryan, le capitaine de l’équipe d’Arménie et milieu de terrain de l’AS Rome a salué le Noël arménien par un message posté sur sa page facebook. Il écrit « Aujourd’hui, les Arméniens célèbrent leur Sainte Nativité qui coïncide également avec l’épiphanie. Cette année cependant, nous allons marquer la fête de la sainte nativité avec des cœurs lourds. L’Arménie et l’Artsakh sont confrontés au défi de se remettre des blessures physiques et morales de la guerre. Mes compatriotes ont été frappés durement. Les graves traumatismes doivent être traités de toute urgence. Et nous devons guérir nos blessures spirituelles.

Parce que l’Arménie n’est pas seulement une terre blessée, mais aussi des femmes, hommes et enfants dotés d’une capacité extraordinaire de résilience et de force à soulever. Les gens qui ont subi une guerre méritent d’être soutenus pour recommencer.

Nous devons vaincre cette obscurité. Avec le soutien de tout le monde, tout comme mon des premiers jours de la guerre, je suis fermement convaincu que nous nous en remettrons.

Nous allons continuer à édifier des églises, composer des opéras, peindre des chefs-d’œuvre, découvrir les vaccins, marquer des buts... créer, innover, performer et partager avec le monde entier.

Christ est né et révélé... »

Nous souhaitons au plus grand footballeur arménien de tous les temps, une saison riche tant au sein de la sélection d’Arménie que de l’AS Rome.

Krikor Amirzayan