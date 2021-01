Le Premier ministre Nikol Pachinian en confinement, absent pour Noël

Erevan, 6 jan 2021 (AFP) - Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian,

très contesté après la guerre désastreuse contre l’Azerbaïdjan au Nagorny

Karabakh, n’a pas pris part à la liturgie de Noël mercredi et se trouve en

confinement, a indiqué sa porte-parole.

L’Eglise arménienne célèbre Noël le 6 janvier et une liturgie nationale a

été menée par le Catholicos Gaguérine dans la plus grande cathédrale de

Erevan, la capitale, à laquelle participent habituellement les dirigeants du

pays.

"En raison de la situation épidémiologique, le Premier ministre est en

confinement", a indiqué sa porte-parole Mane Guevorguian, sans préciser si M.

Pachinian, qui a déjà été malade du coronavirus en juin, avait été infecté de

nouveau.

Mercredi matin, plusieurs dizaines de manifestants d’opposition s’étaient

rassemblés devant la cathédrale afin de ne pas "laisser le traître Pachinian

pénétrer dans un lieu sacré".

Nikol Pachinian est sous pression de l’opposition depuis la défaite

arménienne dans le conflit du Nagorny Karabakh avec l’Azerbaïdjan, qui a

débouché le 10 novembre sur un accord de cessation des hostilités accordant

d’importants gains territoriaux à Bakou dans cette zone montagneuse du Caucase

disputée depuis des décennies.

L’opposition, qui dénonce le Premier ministre comme un « traître », réclame

sa démission et a organisé plusieurs manifestations et grèves ces dernières

semaines. Ses partisans avaient aussi empêché M. Pachinian d’accéder à une

région du sud du pays où il avait prévu une visite fin décembre.

Le Catholicos Garéguine avait lui aussi appelé début décembre à la

démission du Premier ministre afin d’« éviter des développements tragiques »

face aux « tensions croissantes dans la société ».

Le président arménien Armen Sarkissian, dont la fonction est surtout

honorifique, se trouve lui aussi en confinement après avoir été testé positif

au coronavirus à Londres, où il s’était rendu pour passer les fêtes avec sa

famille et se faire opérer de la jambe, avait annoncé la présidence mardi.