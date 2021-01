Disparition ce matin au Liban de Garnik Mguerditchian le président du bureau mondial du Homenetmen

Le bureau central de la Fédération Révolutionnaire Arménienne (FRA) du Liban a annoncé la disparition ce matin 6 janvier de son ex-membre du bureau et président bureau mondial du Homenetmen, Garnik Mguerditchian. La FRA du Liban présente ses condoléances à sa famille et ç ses proches. Garnik Mguerditchian avait œuvré dans nombres de structures de la FRA lui donnant un dynamisme. Il a effectué un travail en profondeur avec le Homenetmen, notamment dans son organisation et l’ouverture plus grande vers la jeunesse, les communautés arméniennes de la diaspora et l’Arménie. Les réactions sont nombreuses à l’annonce de sa disparition.

Krikor Amirzayan