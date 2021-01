Une famille expulsée regarde sa maison de l’autre côté de la « route-frontière »

Roger Kasparian, photoreporter et collaborateur de Nouvelles d’Arménie Magazine, s’est rendu à Shurnuk la semaine dernière pour témoigner des tensions dans ce village arménien ou l’Azerbaïdjan tente de prendre pied.



Dans une allocution datant du 23 décembre 2020, Nikol Pashinyan déclarait qu’ « il existe deux bourgs où certaines questions pouvaient se poser, à l’occasion de la définition des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. L’un concerne la colonie de Vorotan dans la région du Syunik, le second concerne Shurnukh, où des militaires azéris et russes ont pris place en décembre 2020 ».



Roger Kasparian, confirme que le village arménien de Shurnukh est désormais coupé en deux par la nouvelle limite territoriale entre les deux pays. Il a rencontré un habitant arménien qui a dû quitter sa maison pour s’installer en face, de l’autre côté de la route qui marque leur séparation.



Installé dans sa nouvelle demeure depuis son expulsion forcée, il regarde tous les jours son ancienne maison située de l’autre côté de la route, et dont il a enlevé les fenêtres. Roger Kasparian indique par ailleurs que des drapeaux et des panneaux azéris ont été installés à certains endroits du village, tandis qu’à d’autres, les panneaux arméniens sont restés à leur emplacements habituels. Il précise par ailleurs avoir vu des soldats russes avoir pris position dans ce village dont l’Azerbaïdjan a grignoté certaines parties. Il n’a pas constaté la présence de soldats azerbaïdjanais durant la période de son reportage.



Selon le service de sécurité arménien, aucun incident n’a été enregistré sur cette portion de la route reliant la ville de Goris à Kapan. La situation y serait totalement maîtrisée et la population n’aurait aucune raison de s’inquiéter. Roger Kaspararian, n’a pas rencontré quant à lui de difficultés pour rejoindre ou quitter Shurnuk.



Dans sa déclaration du 23 décembre le Premier ministre avait déclaré : « ces problèmes peuvent conduire à des situations douloureuses, mais je tiens également à vous assurer que dans tous les cas, si certaines questions se posent du point de vue des intérêts de nos citoyens, le gouvernement proposera une compensation tout à fait équivalente, et les intérêts de nos citoyens seront pleinement protégés. Dans ce contexte, il y a beaucoup de désinformation », avait-il déclaré.



Dans sont article rediffusé hier sur armenews.com, Nikol Pachinian indiquait également que « la guerre à la périphérie de Shurnukh est au moins terminée, bien que maintenant certains ne ménagent aucun effort, faisant tout ce qui est possible et impossible pour que la guerre recommence à la périphérie de Shurnukh ».