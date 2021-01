Un officier arrêté pour avoir ignoré le bruit d’un drone qui a tué 18 soldats

Le commandant adjoint d’une unité militaire identifiée comme le lieutenant-colonel A.V. a été arrêté parce soupçonné d’avoir donné un ordre lors des hostilités au Haut-Karabakh, qui ont entraîné la mort de 18 militaires et la blessure d’un autre, a révélé le bureau du procureur général mercredi 30 décembre.

Le père de l’un des militaires décédés a écrit une lettre au procureur général Artur Davtyan, dans laquelle il raconte comment, après avoir appris que son fils avait été envoyé au Karabakh, il s’y est rendu dans sa voiture pour soutenir les troupes. Il a dit que le 9 octobre, bien qu’ils aient pu entendre un drone d’attaque ennemi voler à proximité, le commandant adjoint de l’unité militaire a ordonné aux militaires de remonter dans le véhicule et de continuer la route. Quelques minutes plus tard, la voiture a essuyé des tirs de drone et les soldats qui s’y trouvaient ont été tués, a écrit l’homme dans sa déclaration.

Le comité d’enquête a découvert que le commandant adjoint de l’unité militaire avait ignoré le bruit du drone, a ordonné aux militaires de remonter dans la voiture et de continuer la route. Il aurait noté que les drones sont « le problème des forces de défense aérienne ».

« Sur la base des preuves obtenues, le lieutenant-colonel AV a été inculpé d’abus de pouvoir pendant la loi martiale, ce qui a entraîné des conséquences désastreuses. Le même jour, une requête en vue de son arrestation a été déposée, ce que le tribunal de juridiction générale de Syunik a satisfait, » a déclaré le bureau du procureur général.