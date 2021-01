Le 6 janvier aura lieu la cérémonie de pose de la première brique de la future église-chapelle du nom du prophète St Elijah sur le site du crash de l’hélicoptère russe Mi-24. De plus, une croix orthodoxe sera érigée sur la colline en mémoire des pilotes russes morts.

Selon le service d’information du Fonds humanitaire international « MIR », qui met en œuvre ce projet ce dernier bénéficie du soutien du patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie, du patriarche suprême et du catholicos de tous les Arméniens Karekine II, du ministère de la Défense de la Russie et de l’Arménie. .