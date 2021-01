La Banque mondiale prévoit une croissance du PIB de 3,1% en Arménie en 2021 et s’attend à ce qu’elle atteigne 4,5% en 2022.

« La croissance dans le Caucase du Sud devrait atteindre 2,5% en 2021, à mesure que les chocs liés à la pandémie et au conflit se dissipent, et que le tourisme se redresse parallèlement à l’amélioration de la confiance des consommateurs et des entreprises », a déclaré la Banque mondiale dans un nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales.

La Banque mondiale estime que la déclaration de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan devrait contribuer à atténuer les tensions géopolitiques dans la région.

On estime que l’activité économique en Europe et en Asie centrale (ECA) s’est contractée de 2,9% en 2020 à la suite des perturbations liées à la pandémie COVID-19. La pandémie devrait effacer au moins cinq ans de gains de revenu par habitant dans environ un cinquième des économies de la région et augmenter le taux de pauvreté.

Les économies ayant des liens commerciaux ou financiers solides avec la zone euro et celles qui dépendent fortement des services et du tourisme ont été les plus durement touchées.

En raison d’une résurgence du COVID-19, le rythme de la reprise en 2021 devrait être plus lent que prévu initialement, à 3,3%.

La croissance devrait ensuite atteindre 3,9% en 2022, alors que les effets de la pandémie s’atténuent progressivement et que la reprise du commerce et de l’investissement s’accélère.

Les perspectives restent cependant très incertaines et la croissance pourrait être plus faible que prévu si la pandémie met plus de temps que prévu à disparaître, si les conditions de financement extérieur se resserrent ou si les tensions géopolitiques s’intensifient à nouveau.