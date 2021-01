L’origine de la guerre de 44 jours : un article du Premier ministre Nikol Pachinian

Ci-dessous la traduction (qui n’engage pas l’auteur) d’un article-bilan de Nikol Pachinian, Premier ministre de la République d’Arménie, suite à la guerre de 44 jours qui a eu lieu en Artsakh :



"Une grande majorité de la société se pose probablement la question suivante : pourquoi la guerre de 44 jours s’est-elle produite et pourquoi il était impossible de l’éviter ? La réponse la plus directe à cette question peut être formulée comme suit : le moment était venu où un événement sur la question du Haut-Karabakh aurait dû se produire. Sur quoi repose cette affirmation ?

Les négociations du Haut-Karabakh ont connu plusieurs étapes importantes au cours des dix dernières années. La première était le processus de Kazan, qui supposait que, selon la formule 5 + 2, les territoires devaient être cédés à l’Azerbaïdjan, l’Artsakh devait recevoir un statut provisoire et le statut final devait être obtenu par référendum après le retour des réfugiés.

Mais ce qui s’est produit était imprévisible. Le 24 juin 2011, Ilham Aliev a refusé de signer le document de Kazan au grand étonnement de Serge Sarkissian qui, dans une interview à Russia TV le 17 novembre 2016, a évoqué le sort du document de Kazan et a déclaré que l’Arménie était prête à céder les 7 régions à l’Azerbaïdjan, mais l’Azerbaïdjan en voulait plus.

Plus ?

En 2011, l’Arménie était prête à céder les 7 régions, mais l’Azerbaïdjan en voulait plus ? Quoi de plus ? En ne signant pas le document de Kazan, Ilham Aliev a répondu à cette question. Tout d’abord, le statut du Karabakh, c’est-à-dire l’exclusion du statut du Karabakh en dehors de l’Azerbaïdjan. C’est de retour en 2011. Après cela, l’appétit de l’Azerbaïdjan a été encore plus alimenté, comme en témoigne l’escalade sans précédent de la situation sur la ligne de contact et à la frontière arméno-azerbaïdjanaise depuis 2013.

Les tensions frontalières s’intensifient en 2014 et 2015, et cela se passe dans des conditions géopolitiques « favorables ».

Les relations entre la Russie et l’Occident sont aggravées par les événements en Syrie et en Ukraine, et la Russie est sous sanctions. Et si avant cela, le principal point chaud de la Russie était le Caucase du Sud, la Crimée, le Donbass et la Syrie sont également devenus de tels points à partir de 2015. Dans tous ces territoires, la responsabilité de la Russie augmente et, quelle que soit sa superpuissance, les possibilités de la Russie ne sont pas illimitées.

L’Azerbaïdjan saisit cette occasion et commence à déclarer plus fort ses intentions de résoudre le conflit du Karabakh par des moyens militaires. Dans ces conditions, la Russie se trouve dans une situation assez difficile, consciente de la nécessité de réviser les instruments antérieurs pour maintenir la stabilité dans le Caucase du Sud.

En 2013, les propositions russes désormais bien connues apparaissent et en 2015 sont finalement formées, qui prévoient le retour de 7 régions en Azerbaïdjan selon la formule 5 + 2, le retour des réfugiés et le déploiement de soldats de la paix russes. L’ensemble de propositions n’aborde en aucune façon la question du statut du Haut-Karabakh, il contourne cette question.

Ces propositions sont présentées à la partie arménienne en janvier 2016. La partie arménienne les rejette et en avril 2016, la guerre d’avril de quatre jours a lieu. Quelques mois après cet événement, Serge Sarkissian parle publiquement des armes des années 80, et un an et demi plus tard, il admet publiquement que l’Arménie était prête à abandonner ces 7 régions en 2011, mais l’Azerbaïdjan en voulait plus.

Formellement, le processus de négociation après 2016 se poursuit sur la base des principes de Madrid ou de leur configuration, mais il y a des propositions russes, elles existent et leur présence se fait sentir partout, du moins dans la logique que d’ici 2018 le transfert de 7 districts est le principal, sinon le seul le sujet du processus de négociation.

Quant au statut du Haut-Karabakh, la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE est déjà parvenue à la logique que cette question est un sujet de discussion autant qu’elle est acceptable pour l’Azerbaïdjan. Tous les coprésidents se sont résignés à cette idée, et les propositions russes ont en fait commencé à être considérées comme les propositions des coprésidents. La Turquie ajoute également de l’huile sur le feu, dont les mains se sont allongées après l’échec de la diplomatie du football, et elle considère le transfert de 7 régions comme la seule condition préalable à la stabilité dans la région.

L’Azerbaïdjan, à son tour, continue de déclarer qu’aucun statut du Haut-Karabakh en dehors de l’Azerbaïdjan ne peut être discuté, et après l’apparition de propositions russes, il durcit sa position : à ce stade, aucun statut du Haut-Karabakh ne peut être discuté. Laissez les prochaines générations résoudre ce problème. Dans cette situation, nous avons en fait hérité du processus de négociation sur la question du Haut-Karabakh.

Abandonner ou ne pas abandonner ?

La connaissance de l’essence et des nuances du processus de négociation sur le conflit du Haut-Karabakh en tant que Premier ministre m’a conduit à la réflexion suivante : le processus de négociation était un processus de départ sérieux depuis la signature du document sur le régime de cessez-le-feu du 12 mai 1994. C’est triste à noter, mais la partie arménienne n’a obtenu aucun succès dans tout le processus de négociation, c’est une longue histoire d’échecs. Il y a plusieurs moments clés dans cette histoire : premièrement, c’est le sommet de Lisbonne de 1996, où il a été enregistré que nous étions seuls au monde ; puis l’exclusion des représentants du Haut-Karabakh du processus de négociation, qui a progressivement placé le conflit du Haut-Karabakh dans la logique du différend territorial entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ; en outre, la mise en place d’une telle logique de négociation, selon laquelle le transfert de 7 régions vers l’Azerbaïdjan était considéré comme l’objectif principal du processus de négociation ; de plus, le refus de l’Azerbaïdjan de discuter du statut du Haut-Karabakh ; après cela, les propositions de la Russie, dont le problème clé est l’exclusion du statut de l’Artsakh de l’ordre du jour des négociations.

Le seul succès de la partie arménienne dans le processus de négociation de 23 ans a été le temps, qui, bien sûr, serait un succès significatif si ce temps était utilisé en notre faveur. Mais la guerre d’avril 2016, quand il a été enregistré que 22 ans après la victoire, l’armée arménienne s’est battue avec des armes des années 80, a mis fin à l’ère du temps perdu. Pas à propos de ce fait, bien sûr, mais à propos du fait que, compte tenu de l’aggravation de la situation internationale, la Russie est déjà fatiguée des accusations selon lesquelles elle n’est pas en fait en faveur d’un règlement, mais plutôt en faveur de la pérénisation du problème.

Dans ces conditions, nous nous trouvions face à un choix simple : s’inscrire dans la logique décrite ci-dessus et procéder au processus de transfert de territoires, qui était conventionnellement appelé « négociations de fond », ou tenter de changer la logique des négociations.

Depuis 2018, nos actions visent à résoudre ce problème même, et ce processus a atteint son apogée le 12 mars 2019 lors d’une séance conjointe des Conseils de sécurité d’Arménie et d’Artsakh à Stepanakert, où j’ai prononcé un discours liminaire en accord avec les autorités de l’Artsakh.

Les thèses de ce discours étaient les suivantes : la question de la participation des représentants de l’Artsakh au processus de négociation devrait être à notre ordre du jour, les principes de Madrid doivent avoir une interprétation unifiée, car l’Azerbaïdjan les interprète à sa manière, l’Arménie à sa manière, ce qui rend le processus inefficace, la société doit être préparée à la paix et toute solution au problème du Karabakh doit être acceptable pour le peuple arménien, le peuple d’Artsakh et le peuple azerbaïdjanais. Or, l’ordre du jour proposé n’était en aucun cas une condition préalable à la poursuite du processus de négociation, mais une expression de nos idées sur la manière de le rendre efficace.

Tous ces points étaient d’une importance fondamentale. L’exclusion de l’Artsakh du processus de négociation et le transfert des négociations au niveau Arménie-Azerbaïdjan constituaient une menace, tout d’abord, pour l’Arménie, puisque, utilisant cette circonstance même, l’Azerbaïdjan a accroché l’étiquette d’occupant à l’Arménie. De plus, ce format lui-même déformait l’essence de la question du Karabakh, la plaçant dans la logique du différend territorial entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Il s’agit de l’erreur diplomatique la plus grave et la plus désastreuse de l’Arménie dans la seconde moitié des années 90, qui, d’ailleurs, aurait pu être évitée. À ce moment-là, oui, l’Arménie pouvait refuser des négociations sans le Karabakh, car l’Azerbaïdjan n’était pas prêt pour la guerre, ne se remettait pas du choc de la défaite, et même la suspension du processus de négociation ne pouvait pas constituer une menace sérieuse pour l’Arménie et l’Artsakh. En excluant les représentants du Haut-Karabakh des négociations, nous ne nous sommes même pas rendu compte que nous réduisions les chances d’autodétermination de l’Artsakh, car ce que signifie l’autodétermination du « territoire occupé », cela ne peut être a priori.

C’est aussi la raison pour laquelle le point culminant des négociations dans la première moitié des années 2000 a été le concept d’« échange de territoires », par exemple Meghri en échange du Karabakh...

La question de la clarification des principes de Madrid n’était pas moins importante. Certes, après avoir abandonné le format de Kazan, l’Azerbaïdjan a démoli les principes de Madrid, mais formellement ils existaient toujours, et l’Azerbaïdjan a interprété les principes de Madrid comme signifiant que les Arméniens d’Artsakh ne peuvent s’autodéterminer qu’en Azerbaïdjan. L’Arménie a fait valoir le contraire, ce qui signifiait que les principes de Madrid n’étaient pas une formule pour résoudre le problème, mais quelque chose d’incompréhensible.

Et puis, du point de vue du discours public, j’ai proposé une formule plutôt constructive, insistant publiquement sur le fait que toute solution au conflit du Haut-Karabakh devrait également être acceptable pour le peuple azerbaïdjanais. Le but de tout cela était de déduire le processus de négociation sur le conflit du Haut-Karabakh de la logique primitive du transfert de territoires. Et ici, il y a eu une panne, car il s’est avéré que le train qui a démarré en 2016 ne pouvait pas être arrêté. Beaucoup disent maintenant que le train aurait pu être arrêté par des mesures pro-russes et des politiques pro-russes, et notre gouvernement aurait fait exactement le contraire. Cependant, la réalité est complètement différente, et ceux qui le disent ne remarquent pas un tournant aussi important que la décision prise par le gouvernement arménien en 2019 d’envoyer des sapeurs et des médecins en Syrie.

Présomption de raison

Ceci, bien sûr, est une question de principe de savoir dans quelle mesure il est raisonnable d’essayer de résister à un « train » qui a démarré et qui prend de la vitesse. Et quel était le contraire ? Ce serait dégoûtant de céder des territoires en échange, en fait, de rien. Maintenant, bien sûr, rétrospectivement, nous pouvons dire que cela aurait été mieux que ce que nous avons maintenant, au moins nous aurions sauvé des milliers de vies. Mais c’est rétrospectivement. Rétrospectivement, on peut dire que la même chose aurait pu être faite en 1997, 2004, 2011 et enfin en 2016. Oui, cela aurait pu être fait en 2020 également. Cependant, avec quels arguments pouvions-nous nous convaincre ? Que nous perdions la guerre ? Cet argument, bien sûr, l’était.

Mais les batailles de juillet 2020 ont considérablement influencé l’évaluation de la situation. Certes, l’ampleur des hostilités était très petite par rapport à la guerre qui a suivi mais les batailles de juillet ont impliqué des unités d’élite azerbaïdjanaises, des drones israéliens et notre armée a non seulement résisté, mais aussi sur le champ de bataille et pendant les batailles, nous n’avons pas eu une seule perte. Nous avons eu des pertes à l’arrière.

Les batailles de juillet ont bien entendu joué un rôle négatif dans la mesure où l’Azerbaïdjan, se rendant compte qu’il ne pouvait pas réussir seul sur le plan militaire, a décidé d’impliquer la Turquie et les mercenaires syriens. Ce fut un moment décisif où nous devions nous prononcer sur des concessions unilatérales. Même avant les événements de juillet, la rhétorique azérie toujours amère ne laissait aucune autre issue.

Soit dit en passant, la propagande anti-arménienne de l’Azerbaïdjan a été le seul facteur constant qui ait existé au cours des 15 dernières années. La haine des Arméniens, la reconnaissance inconditionnelle du Karabakh comme azerbaïdjanais, la propagande incessante pour résoudre le problème par la force des armes ont atteint leur paroxysme.

Même dans ces conditions, le processus de négociation s’est poursuivi aussi loin que le permettait la pandémie de coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères a eu des discussions constantes avec les coprésidents. Mais, en fait, l’Azerbaïdjan n’a pas entamé de négociations, ce qui montre précisément que le but des négociations pour lui reste le transfert de territoires sans conditions préalables.

Si nous avions dit que nous étions d’accord, bien sûr, la guerre aurait été évitée. Nous aurions pu arrêter la guerre dans les conditions que j’avais annoncées le premier jour de la guerre lors d’une séance spéciale convoquée à l’Assemblée nationale à l’occasion de la déclaration de la loi martiale. Mais cette option était inacceptable non seulement pour moi, mais à ces jours, je n’ai entendu aucune opinion selon laquelle cela aurait dû être fait.

Bien sûr, il y a un contre-argument bien connu à cela : d’autres, le public n’avait pas ou ne pouvait pas avoir les informations dont le Premier ministre disposait et, par conséquent, le Premier ministre aurait dû prendre une décision sur la base des informations dont il disposait.

C’est un argument correct, et les informations dont je disposais étaient que la désescalade de la situation ou la fin de la guerre est impossible sans conséquences catastrophiques pour l’Artsakh et l’Arménie. Et donc, la décision a été prise de lutter contre ces conséquences désastreuses. Sommes-nous plus désastreux en conséquence ? Peut être.

Cependant nous ne connaissions que théoriquement l’ampleur possible de cette autre catastrophe. Or, nous ne savions pas ce qu’aurait été en pratique cette autre catastrophe, tout comme nous ne connaissions pas les paramètres pratiques de cette catastrophe.

Nous savoins seulement que selon tous les scénarios, le chef du village de Shurnukh aurait définitivement « quitter », car la région de Kubatly aurait été transférée en Azerbaïdjan dans tous les scénarios décrits ci-dessus, le différend frontalier sur 20 maisons à Shurnukh et Vorotan aurait été dans tous les scénarios. Mais maintenant, nous savons qu’avant d’atteindre la frontière avec Shurnukh, nous nous sommes battus pour chaque pouce de terre.

Lutterions-nous selon le scénario d’un transfert pacifique ? Cela signifie que la guerre aurait dû commencer non pas à l’approche d’Horadiz, mais à l’approche de Shurnukh. Selon ce scénario, la guerre à la périphérie de Shurnukh est au moins terminée, bien que maintenant certains ne ménagent aucun effort, faisant tout ce qui est possible et impossible pour que la guerre recommence à la périphérie de Shurnukh.

Je sais que cette partie de l’article donnera un argument assez plausible en faveur du fait que dans le cas d’un transfert pacifique de régions par le biais de négociations, notre position dans les négociations aurait été beaucoup plus forte, car nous aurions agi à partir de la position de gagnant et nous aurions pu obtenir davantage. Eh bien, nous aurions pu le savoir plus tôt, alors que l’Azerbaïdjan était beaucoup plus faible militairement. Nous avions une position gagnante, mais nous n’avons jamais utilisé cette position gagnante dans toute l’histoire du processus de négociation pour garantir un résultat précis.

Il existe d’autres « contre-arguments » bien connus à la logique de la partie ci-dessus de l’article. Certains affirment qu’ils connaissaient le scénario d’une poursuite réussie des négociations et qu’ils allaient mettre en œuvre ce scénario en 2018 et plus tard. C’est généralement l’apogée du cynisme.

La Russie et les autres coprésidents auraient-ils refusé le plan qu’ils ont proposé et les coprésidents auraient-ils accepter de reconnaître l’indépendance du Karabakh malgré la position de l’Azerbaïdjan ? Encore une fois, si vous pouviez mettre en œuvre un plan aussi victorieux, vous le pouviez le mettre en œuvre à Kazan, si vous pouviez mettre en œuvre un plan aussi victorieux, alors pourquoi ne l’avez-vous pas fait pour que le plan russe ne soit pas créé et mis sur la table, si vous pouviez empêcher la guerre, alors ils auraient empêché la guerre en avril 2016, ou auraient mis en œuvre leur plan de négociations victorieuses avant la révolution de 2018. Ou est-ce que vous devez dire que vous céderez 5 régions, laissant deux régions pour les relier au statut du Haut-Karabakh ? C’est un argument logique. Mais pourquoi l’Azerbaïdjan aurait-il dû accepter en 2018 ou 2020 ce avec quoi il était catégoriquement en désaccord en 2011, alors qu’à Kazan, il a refusé de signer un document approuvé au niveau des ministres des Affaires étrangères ? Permettez-moi de vous rappeler qu’à cette époque, l’Azerbaïdjan était beaucoup moins prêt pour la guerre.

Récemment, une autre accusation sensationnelle est apparue qu’avec mes déclarations, j’ai privé l’Azerbaïdjan de tout espoir de parvenir à un résultat par des négociations, ce qui a rendu la guerre inévitable. Veuillez lire attentivement cette pensée. Cela signifie qu’il que tout le sens et le but du processus de négociation que les gens mènent depuis 20 ans était de donner à l’Azerbaïdjan l’espoir qu’il pourra réaliser par des négociations ce qu’il veut réaliser par la guerre.

Voilà ce que je dis. Je dis que le but des négociations sur une période de 20 ans était de donner l’espoir en Azerbaïdjan, et c’est en fait moi qui suis devenu celui qui a déçu l’Azerbaïdjan sur fond d’espoirs antérieurs. Comment et quand prendrait fin la stratégie visant à inspirer l’espoir en Azerbaïdjan ? Nous avons insufflé l’espoir en Azerbaïdjan et il a acheté des armes, promouvant simultanément dans diverses instances internationales le « discours international » sur la résolution du conflit du Haut-Karabakh dans le cadre de son intégrité territoriale.

Conclusion

En fait, cela fait partie de l’histoire de la raison pour laquelle, en raison de quels facteurs, la guerre de 44 jours a commencé. Mais, bien sûr, il est également important de parler du cours de la guerre, des chances de victoire et des raisons de la défaite, de la signature de la déclaration du 9 novembre, des événements d’après-guerre et, surtout, de l’avenir de l’Arménie et de l’Artsakh. J’aborderai ces sujets si nécessaire. S’il s’avère que l’article est encore un genre acceptable pour notre société, je le ferai peut-être sous forme d’articles. Le temps nous le dira. Je comprends aussi que cet article est décevant pour tous ceux qui en ont assez de discuter du passé et qui veulent voir l’avenir. Mais de telles conversations sur le passé récent et pas très proche sont importantes pour entamer une conversation à part entière sur l’avenir."