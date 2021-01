Téhéran se félicite de la nouvelle opportunité du marché arménien pour les produits iraniens suite à l’interdiction des produits turcs

Le marché arménien est une nouvelle opportunité pour les producteurs iraniens selon Téhéran. Dans une interview à « Tehran Times », Ali Shariati, un membre du conseil d’administration de la Chambre iranienne de Commerce, des mines et de l’agriculture, affirme que cette opportunité nouvelle offerte par l’Arménie sera bénéfique pour l’économie de l’Iran. A. Shariati a affirmé que les produits iraniens vont ainsi bénéficier d’un avantage à l’exportation, tels que les bombons et chocolats, les carreaux de céramique, les détergents, les chaussures, tapis et textiles.

« Nous n’avons peut-être pas été en mesure de faire bon usage des accords régionaux dans le passé, mais c’est une opportunité pour nous d’entrer sur le marché arménien de toutes nos forces » a déclaré A. Shariati.

L’Arménie a imposé une interdiction de six mois sur les produits turcs et prévoit de remplacer 2250 produits turcs par des produits iraniens, a déclaré Mojtaba Musavian, directeur général du département Asie-Pacifique de l’Organisation de promotion du commerce d’Iran (TPO). Les fabricants iraniens ont maintenant une excellente occasion de démontrer la qualité de leurs produits, de profiter du potentiel important du marché arménien.

Krikor Amirzayan