Le Fonds d’assurance des soldats reçoit depuis hier les dossiers des soldats morts ou blessés lors de la dernière guerre en Artsakh

Le Fonds d’assurance des soldats en Arménie indique qu’à compter du 5 janvier les familles des soldats Arméniens morts ou blessés lors de la guerre en Artsakh du 27 septembre dernier peuvent désormais effectuer leurs demandes d’indemnisation auprès du Fonds. Information communiquée par le ministère arménien de la Défense à travers son Centre unifié d’information. Crée depuis quelques années, ce Fonds d’assurance des soldats -alimenté par des prélèvements sur les salaires et revenus en Arménie et en Artsakh, ainsi que les dons- indemnise les familles des soldats morts ou gravement blessés et handicapés lors des opérations militaires aux frontières de l’Arménie et de l’Artsakh. En raison du nombre important des victimes lors de la dernière guerre en Artsakh, le Fonds d’assurance a augmenté considérablement le montant des prélèvements mensuels sur les salaires et revenus commerciaux.

Pour les dons il est possible de les effectuer directement en ligne -un site recommandé par le gouvernement arménien- avec une page en français :

https://www.1000plus.am/fr

Krikor Amirzayan