Le président arménien infecté par le coronavirus et confiné à Londres

Erevan, 5 jan 2021 (AFP) - Le président arménien Armen Sarkissian a été infecté par le coronavirus et se retrouve confiné à Londres, ont indiqué mardi ses collaborateurs, alors que le pays du Caucase rencontre des difficultés à juguler la pandémie.

M. Sarkissian, 67 ans, "a eu des symptômes du nouveau coronavirus. Un test

a donné un résultat positif", a indiqué dans un communiqué le bureau de la

présidence arménienne, qui précise qu’il se trouvait alors à Londres pour

« passer le Nouvel An parmi sa famille et ses petits-enfants » et pour être

opéré de la jambe. « Le président se trouve en confinement et continuera temporairement à remplir ses fonctions à distance », a ajouté la présidence.

La fonction de président en Arménie est surtout honorifique et les

principaux rouages de l’exécutif dépendent du Premier ministre, Nikol

Pachinian, qui avait lui aussi été infecté en juin avec sa famille.

L’Arménie, petit pays du Caucase d’environ trois millions d’habitants, a

grand mal depuis des mois à juguler la pandémie de Covid-19. Selon les

chiffres officiels disponibles mardi, le pays compte plus de 160.000 cas pour

2.878 morts. Les autorités arméniennes ont été critiquées pour leur gestion de la crise, des experts estimant ainsi que la décision de fermer les frontières avait été

prise trop tard et que les responsables politiques avaient envoyé des messages

contradictoires à la population.

Cette situation a été aggravée par six semaines d’un conflit meurtrier avec

l’Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh, qui a débouché le 10 novembre sur un accord de cessation des hostilités actant une déroute militaire arménienne.