Alors que la Turquie diffuse fréquemment des informations erronées via ses médias d’État, emprisonne des journalistes et des dissidents et dénonce les États-Unis, elle se rapproche de la Russie.

La Turquie et la Russie deviennent de plus en plus des partenaires stratégiques dans un effort pour travailler avec l’Iran et éloigner les États-Unis du Moyen-Orient. C’est l’objectif général de la Turquie, et les récents conflits et le chaos qu’elle a répandus de la Syrie à la Libye, à la Méditerranée et au Caucase sont conçus pour diviser ces régions en sphères d’influence russe et turque.

La Turquie a encouragé ses lobbyistes aux États-Unis à prétendre qu’Ankara fait de la « géopolitique » conçue pour être un « rempart » contre la Russie, en utilisant la terminologie de l’époque de la guerre froide pour encourager les Occidentaux à croire qu’Ankara est du côté de Washington contre Moscou. La réalité, cependant, est que l’objectif de la Turquie est de travailler avec la Russie et l’Iran pour réduire l’influence américaine.

