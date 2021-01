Les vœux du Président de la République d’Arménie

Chers compatriotes,

L’année 2020 touche à sa fin.

Ce fut l’année la plus difficile de notre nouvelle histoire.

Sévère avec ses pertes,

Sévère avec ses conséquences,

Sévère avec ses leçons.

Nous avons traversé des épreuves sévères.

Je voudrais souligner une fois de plus :

Notre peuple n’a pas perdu,

Nos soldats non plus,

Nos citoyens non plus,

Les Arméniens n’ont pas perdu.

Pendant la guerre, les fils de notre peuple ont fait preuve d’une combativité indescriptible, d’un héroïsme, d’un courage et d’une endurance exceptionnels.

Le résultat de la guerre et la situation actuelle sont dus à la désorganisation, l’irresponsabilité et le manque de professionnalisme dans les différentes sphères de la gouvernance de l’État.

Cette page doit être fermée.

Je m’incline à nouveau devant la mémoire de nos héros tombés au combat.

Je souhaite à nos soldats blessés un prompt rétablissement. Ils ont besoin de notre attention et de nos soins quotidiens.

J’exprime ma gratitude à tous nos compatriotes qui ont tenu l’arrière des soldats.

L’État et le gouvernement doivent faire tous les efforts possibles pour connaître le destin des disparus et pour ramener rapidement tous les captifs et otages chez eux.

L’État et le gouvernement doivent assurer la protection et la sécurité des habitants et des communautés des frontières et des zones frontalières du pays.

La suite de notre chemin est très difficile et pleine d’épreuves. Nous avons des blessures extrêmement profondes.

Mais nous avons aussi l’expérience et la volonté de nous remettre, de nous relever et de gagner.

L’unité n’a pas d’alternative.

Le souvenir de nos héros tombés au combat oblige tous les Arméniens à s’unir autour de la Patrie et à consolider nos forces.

Pour surmonter la situation actuelle, il faut avoir une vision claire, une stratégie et un plan réaliste.

Toute parole, promesse ou appel est vain si nous ne sommes pas chacun à notre place et si nous n’agissons pas avec toute notre responsabilité.

Chers compatriotes,

Rétablir l’État il y a trente ans était un rêve pour nous.

L’année prochaine, nous célébrerons le 30e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie. Nous devons être capables de le faire avec dignité et la tête haute.

Gardons fermement notre souveraineté, notre statut d’État, nos valeurs nationales et spirituelles.

Nous devons d’abord mettre de l’ordre dans notre maison.

Notre avenir est entre nos mains.

Désormais, nous n’avons pas le droit de vivre une vie coupée de la réalité, une vie Facebook, virtuelle et irréelle.

Aujourd’hui, c’est nécessaire :

d’orienter tous nos efforts vers la résolution de problèmes réels,

pour changer les mentalités,

pour donner une nouvelle forme à notre concept national et étatique,

de nous réévaluer et de réévaluer ce que nous avons,

pour restructurer l’administration publique, l’économie,

l’armée, la diplomatie, et bien sûr, l’éducation et la science.

Et tout cela

pour le bien d’une Arménie forte et sûre,

pour le bien de l’Artsakh,

afin de renforcer la foi et la confiance de la diaspora dans la patrie.

Le peuple arménien a connu de glorieuses victoires et de douloureuses défaites tout au long de son histoire.

Notre existence est une histoire et une preuve de victoire.

Et je suis sûr que les Arméniens et l’Arménie célébreront encore de nouvelles victoires.

Que l’année 2021 nous unisse et que notre solidarité, notre espoir, notre foi et notre amour restent forts !

Paix et prospérité à l’Arménie, à l’Artsakh, à la diaspora, et à tout notre peuple !

Que Dieu nous bénisse tous !

Bonne année !