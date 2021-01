Les vœux du Premier ministre de la République d’Arménie

Cher peuple, chers compatriotes d’Arménie, d’Artsakh et de la Diaspora !

Il est même difficile de croire qu’il ne reste que quelques minutes avant la fin de 2020. Une année s’achève, dont l’amertume nous accompagnera longtemps. Une guerre aux conséquences graves, une pandémie de COVID-19, avec ces jalons, 2020 restera dans l’histoire.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec les familles de nos martyrs, nos frères et sœurs décédés pendant la guerre et à la suite de la guerre - leurs enfants, mères, pères, épouses, maris, frères et sœurs.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec les familles de nos soldats disparus - leurs enfants, mères, pères, épouses, frères et sœurs.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec les familles de nos compatriotes captifs -leurs enfants, mères, pères, épouses, frères et sœurs.

Durant cette période, j’ai eu l’occasion de rencontrer et de parler avec beaucoup d’entre eux, et je dois dire que c’est le cas lorsque le deuil rend les gens proches et chers. À la fin de 2020, malheureusement, nous n’avons pas encore réussi à connaître le sort de toutes nos personnes disparues, nous n’avons pas été en mesure de faire revenir tous nos captifs, et je tiens à présenter mes excuses à toutes les familles pour cette situation, sans parler des raisons.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec nos soldats, officiers, généraux, notre armée, nos gardes-frontières en service de combat, qui font des efforts héroïques pour stabiliser la situation d’après-guerre et restaurer un sentiment de sécurité.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec la police et le personnel de sécurité qui assurent la sécurité et l’ordre public en République d’Arménie.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec nos médecins et nos travailleurs de la santé, qui luttent contre la pandémie de Covid-19, et la vague de guerre leur a ouvert un deuxième front, et grâce au même travail héroïque, nos médecins ont sauvé des milliers de vies de nos blessés.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec nos militaires et civils qui sont devenus handicapés pendant la guerre , et je tiens surtout à leur dire que la vie n’est pas encore terminée et que vous apporterez toujours votre contribution personnelle au renforcement de l’Arménie.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec nos frères et sœurs qui sont revenus de la guerre, mais ont définitivement le champ de bataille à l’esprit, revivant chaque minute et seconde passée sur le front.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec nos compatriotes qui ont perdu leur maison à cause de la guerre. Pour la même raison, je ne veux pas dire quelles mesures le gouvernement a prises, prend et prendra pour résoudre leurs problèmes. Bien sûr, tout le nécessaire sera fait.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées sont avec nos compatriotes d’Artsakh. Notre bien-aimé Artsakh traverse des jours extrêmement difficiles. La présence des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie crée certainement d’importantes garanties de sécurité pour nos compatriotes en Artsakh. En outre, le statut de l’Artsakh continue d’être une priorité absolue pour nous, et des efforts politiques et diplomatiques doivent être faits dans ce sens.

Au réveillon du Nouvel An, nos cœurs et nos pensées vont à nos compatriotes de la Diaspora. Votre amour et votre affection quotidienne pour l’Artsakh et l’Arménie sont importants, même à des milliers de kilomètres, et notre intégrité ne peut en aucun cas être violée. Nous le savons tous.

Au réveillon du Nouvel An, cependant, nos cœurs et nos pensées vont principalement vers nos enfants qui ont été privés de leur conte de Noël cette année. Les enfants et leur avenir sont les motivations les plus importantes de notre pensée et mentalité nationales, et je me demande ce que nous devrions faire à la fin pour nos enfants dans cette situation difficile ?

Avec la déclaration du 9 novembre les opérations militaires à grande échelle ont cessé, mais la guerre a produit des chocs. Ces chocs sont parfois militaires, parfois moraux, parfois psychologiques, parfois politiques, et notre plus grande tâche est de résister à ces chocs en Arménie, en Artsakh, d’assurer la stabilité, en Arménie et en Artsakh et de prendre des décisions qui assurent cette stabilité.

Notre plus grand tâche devant nos enfants, notre patrie, notre peuple est de régler les problèmes actuels d’aujourd’hui et de nous consacrer entièrement au travail de construction de l’avenir. Quel avenir voyons-nous pour notre pays, nos enfants, notre peuple ? Ce sont des questions importantes non seulement demain, mais aussi aujourd’hui.

Nous devons construire l’Arménie d’une nouvelle manière, nous devons construire l’Artsakh d’une nouvelle manière, nous devons construire notre optimisme d’une nouvelle manière, et je veux commencer 2021 avec une telle disposition d’esprit. L’environnement autour de l’Artsakh et de l’Arménie a changé. Notre combat et notre lutte étaient d’empêcher un tel changement.

Mais aujourd’hui, il y a des réalités, et nous devons faire face à ces réalités, car c’est une condition préalable nécessaire pour gérer la situation. La logique du chaos, de la panique, de la peur doit être surmontée, tous les facteurs qui contribuent au développement de telles réalités doivent être surmontés. Les premières minutes de 2021 devraient être le point zéro à partir duquel nous commençons notre nouvelle ascension nationale.

Que faut-il pour cela ?

Tout d’abord, la création d’un nouvel environnement de sécurité, dont l’élément le plus important est le lancement de réformes de l’armée et le renforcement des relations avec notre principal partenaire de sécurité, la Russie, et la création de nouvelles garanties de sécurité dans ce contexte.

La prochaine question importante est la création d’un système judiciaire crédible, dont l’absence demeure l’un des problèmes prioritaires de notre pays et un défi croissant, y compris dans le domaine de la sécurité.

L’introduction de concepts d’éducation modernes et la mise en place de la compétitivité de chaque personne au niveau des normes mondiales est notre prochaine tâche importante, qui conduit finalement à une augmentation significative de la compétitivité de notre société.

Et enfin, le pouvoir du peuple, c’est-à-dire le pouvoir du peuple de former un gouvernement de libre arbitre, doit devenir de plus en plus fort avec chaque jour et heure, et cela doit être une réalité indiscutable et incontestable pour tous les temps.

Chers compatriotes, cher peuple d’Arménie, d’Artsakh et de Diaspora :

L’an 2021 devrait être une année de travail pour nous, pas une année de travail ordinaire, mais une année d’efforts, où créer, créer des résultats devraient être une tâche individuelle, nationale et étatique pour chacun de nous. Notre renouveau national sera basé sur la formule « Travail-Education-Travail », notre optimisme sera recréé dans le travail et l’éducation, notre bonheur national se construira sur le fond du travail et de l’éducation.

En cette période difficile de chagrin et d’angoisse, oui, nous ne devons pas oublier le bonheur, le bonheur de nos enfants, de nos générations, car aucun autre objectif ne nous donne autant de force pour vivre que le but du bonheur de nos enfants. Et pour être de plus en plus forts, nous devons avoir de plus en plus d’enfants, une grande famille avec 4 à 5 enfants doit devenir la règle parmi nous. Nous devons mettre en œuvre de nouveaux programmes étatiques pour promouvoir la maternité à partir de 2021, car la naissance et la maternité sont le symbole indéniable de notre vitalité et de notre force.

Et en ce jour de l’an 2021, toutes les lumières d’Arménie et d’Artsakh seront brillantes, les arbres de Noël vont briller et briller, ce qui sera le plus grand hommage de notre respect à tous nos martyrs, ce qui sera notre plus grand service à notre engagement à bâtir un avenir radieux pour nos enfants.

L’an 2021 bienvenue, et à la veille de Noël, je veux te rencontrer avec les paroles suivantes du Nouveau Testament, le Sermon sur la montagne :

• Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés !

• Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !

• Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !

• Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !

• Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient !

Bienvenue l’an 2021. L’année du début de notre nouvelle ère. L’année de notre renaissance nationale et étatique.

Bonne année et Joyeux Noël.