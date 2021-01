Aliev qualifie les prisonniers de guerre arméniens de « terroristes »

Le défenseur des droits de l’homme arménien Arman Tatoyan a répondu au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev qui, dans une déclaration publiée le 31 décembre, a qualifié les soldats arméniens captifs de « terroristes ». Tatoyan a déclaré que tous les prisonniers de guerre devaient être rendus à l’Arménie.

« Le 31 décembre 2020, le Président de l’Azerbaïdjan, en parlant des militaires arméniens retenus en captivité dans son pays, a déclaré qu’ils ne sont pas des prisonniers de guerre. Il a également précisé qu’ils ont été arrêtés et sont classés comme terroristes », a déclaré M. Tatoyan.

M. Tatoyan a répondu à Ilham Aliev par un message public dont voici quelques extraits :

« En tant que défenseur des droits de l’homme de l’Arménie, je déclare expressément que la déclaration mentionnée et d’autres déclarations similaires constituent une violation flagrante du processus humanitaire d’après-guerre et des normes internationales de protection des droits de l’homme. La déclaration du Président de l’Azerbaïdjan contredit aussi directement l’exigence reflétée au point 8 de la déclaration trilatérale signée le 9 novembre 2020 qui concerne l’échange de prisonniers de guerre ou des personnes qui sont de toute autre manière privées de liberté.

Les militaires arméniens capturés par les soldats azerbaïdjanais devraient être immédiatement libérés et renvoyés en Arménie. Cela doit être fait immédiatement et sans condition préalable puisqu’ils ont le statut de prisonniers de guerre.

Pendant et après les activités de guerre, les autorités azerbaïdjanaises ont constamment violé les normes internationales en matière de droits de l’homme et les engagements humanitaires en retardant artificiellement le retour des prisonniers de guerre et des captifs et en ne communiquant pas le nombre réel de prisonniers de guerre et de captifs. Pendant tout ce processus les autorités azerbaïdjanaises ont continué à pratiquer la torture et les traitements inhumains, elles ont diffusé des vidéos sur la torture et les traitements inhumains de manière ciblée, elles ont fait obstacle à l’échange de corps, etc.

Les études et les rapports du Bureau du Défenseur des droits de l’homme d’Arménie confirment que le but de tout cela est de causer des souffrances mentales aux familles des prisonniers de guerre, de jouer avec les émotions de la société arménienne et de générer des tensions en Arménie.

Le suivi de la situation confirme clairement que, dans le cas des autorités azerbaïdjanaises, il est nécessaire de toujours agir avec des garanties spécifiques qui assureront la pleine application de leurs engagements humanitaires et l’inviolabilité des normes internationales en matière de droits de l’homme.

Ainsi, j’attire l’attention de la communauté internationale et en particulier des organismes internationaux chargés de la protection des droits de l’homme sur la déclaration condamnant les propos du président de l’Azerbaïdjan mentionnée ci-dessus. Elle vise à exclure toute violation du processus humanitaire et à garantir la stricte conformité de ce processus avec les normes internationales en matière de droits de l’homme.